ضياء رشوان: تصفية القضية الفلسطينية خط أحمر.. ومصر لن تتخلى عنها

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ أمن مصر القومي خط أحمر والقضية الفلسطينية تصفيتها بهذه الطريقة خط أحمر أيضا، وأن تكون هذه التصفية على حساب مصر خط أحمر إضافي، مشددًا على أن مصر لم تتخلَ عن القضية الفلسطينية، فهذا قدر مصر دائم، فهي لن تتخلى عن بوابتها الشرقية كما وصفها الراحل جمال الغيطاني، ولن تتخلى عن ثوابتها الوطنية وأمنها القومي وأشقائها.

لا يبرر العنف ولكن يمكن تفسيره

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يبرر العنف ولكن يمكن تفسيره، موضحًا أن حماس نشأت بعد القضية الفلسطينية بـ40 سنة، كما أن المقاومة وُجدت قبل التهجير ووُلدت مع الفلسطينيين عبر الأجيال المختلفة.

الأجيال لا تعرف أن ثمة شهيدا اسمه المقدم مصطفى حافظ

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: «الأجيال لا تعرف أن ثمة شهيدا اسمه المقدم مصطفى حافظ وكان من الضباط الأحرار، وهذا الرجل هو الذي قاد المقاومة الفلسطينية، وتم تفجيره بواسطة عبوة ناسفة، وفي غزة توجد 3 مدارس باسمه».