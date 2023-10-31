عادل حمودة: إسرائيل قدمت نفسها كمجتمع حرب لا سلام

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن رابين آخر قيادات إسرائيل إيمانا بالسلام، وبعده تم إجراء انتخابات في عام 1996م، وكان شيمون بيريز يحلم بشرق أوسط تصدر فيه إسرائيل كثيرا مما تصنع، ويحقق مكاسب مالية، أما نتنياهو، فقد استخدم القوة للحصول على المزيد من الأرض.

وأضاف «حمودة»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نتنياهو أحدث تحولا حادا جدا في هذا الأمر، وفي كتاب الأستاذ محمد حسنين هيكل، المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل، قال إن وصول نتنياهو إلى الحكم يعني أن إسرائيل تعرف نفسها كمجتمع حرب ولا تعرف نفسها كمجتمع سلام، وأن هذا المجتمع لا يريد أن يدفع ثمن السلام».

وتابع الكاتب الصحفي: «الأستاذ هيكل قال أيضا إن وصول نتنياهو إلى الحكم يعني أن هذا المجتمع ليس جاهزا لكي يبت في مؤجلات معلقة ومستوطنات ولاجئين والحدود النهائية للدولة، وأن هذا المجتمع ليس مستعدا أن يعطي شبرا من الأرض خاصة القدس، ولكنه يريد دولة يهودية خالصة».