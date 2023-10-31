جيش الاحتلال الإسرائيلي: نخوض معركة ضارية في قطاع غزة كتب: مريم جاد 02:25 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 قصف غزة ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّه يخوض معارك ضارية في عمق قطاع غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها قبل قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قصف إسرائيلي يستهدف مخيم الشاطئ في غزة.. سقوط عشرات الشهداء والجرحى استشهاد 55 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على غزة قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على قطاع غزة.. وأحزمة نارية في بيت ناهيا وجباليا استشهاد 3 مواطنين في قصف لجيش الاحتلال استهدف سيارة بشمال غزة محو عائلة بالكامل من السجل المدني.. سقوط عشرات الشهداء في قصف جديد على غزة سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: الاحتلال يريد قصف المساعدات الإغاثية المتجهة إلى غزة قصف غزة اسرائيل بقلم مريم جاد