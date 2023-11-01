عاجل.. بسبب مباراة الأهلي وصن داونز .. غضب شديد داخل الاتحاد الأفريقي

تسود حالة من الغضب الشديد داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بسبب مباراة الأهلي وصن داونز، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، وقبل ساعات من مواجهة الإياب على ستاد القاهرة الدولي، والتي يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز بفارق هدفين على الأقل، لضمان التأهل للنهائي بعد الخسارة ذهابا بهدف نظيف في جنوب أفريقيا.

«ديجيندو» يشعل الغضب في «كاف» بسبب مباراة الأهلي وصن داونزوعلم «الوطن سبورت» أن مسؤولي «كاف» في حالة غضب شديد، بسبب ما ارتكبه الحكم البنيني لويس ديجيندو، الذي أدار مواجهة الذهاب بين الأهلي وصن داونز، على ملعب لوفوتيس فيرسفيلد، التي انتهت بخسارة الأحمر بهدف دون رد.

ويرجع الغضب من حكم مباراة الذهاب «ديجيندو»، لارتكابه عدة أخطاء، ربما كانت ستغير نتيجة المواجهة في النهاية، كما أنه لم ينسق في عدد من الحالات التحكيمية مع حكم تقنية الفيديو في هذا اللقاء، لعل أبرزها لقطة سقوط بيرسي تاو، داخل منطقة جزاء صن داونز؛ إذ كان مفترض على الحكم العودة لتقنية الفيديو، في الشكوك على هذه اللعبة.

كما أنه كانت هناك أيضا لقطة مثيرة للجدل في دفع محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، لمهاجم صن داونز داخل منطقة الجزاء، وكان لابد من ضرورة مراجعة «ديجيندو» للعبة مرة أخرى، فضلا عن تردده في بعض القرارات أثناء سير اللقاء.

ويحاول الاتحاد الأفريقي الخروج ببطولة الدوري الأفريقي، بأفضل شكل ممكن، كونها النسخة الأولى للمسابقة، ويأمل في نجاحها من مختلف الجوانب.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقيوخسر الأهلي بهدف نظيف أمام صن داونز، ويحتاج للفوز بفارق هدفين على الأقل في لقاء الغد، على ستاد القاهرة، من أجل التأهل للمباراة النهائية، وتنطلق مواجهة الإياب في تمام الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.