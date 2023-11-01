عاجل.. كولر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة صن داونز بالدوري الإفريقي «خاص»

استبعد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر، التي ستخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، مساء الغد الأربعاء، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

كريم نيدفيد على رأس المستبعدين من قائمة الأهلي أمام صن داونز.. وغياب السولية بسبب عدم الجاهزيةوشهدت قائمة الأهلي استبعاد كلا من: الحارس حمزة علاء، ثنائي الدفاع محمود متولي ومعتز محمد، الظهيرين كريم الدبيس وكريم فؤاد، بالإضافة إلى لاعب الوسط كريم نيدفيد، وثنائي الهجوم الشاب محمد زعلوك ومحمد الضاوي كريستو، وذلك وفقًا للرؤية الفنية للمدرب مارسيل كولر.

كما استبعد كولر، لاعب الوسط المخضرم عمرو السولية، بسبب عدم جاهزيته، حيث مازال يخضع لبرنامج أحمال بدنية خاص، في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، استعدادًا للعودة إلى التدريبات الجماعية عقب اكتمال شفائه.

عودة 3 نجوم لقائمة الأهلي أمام صن داونزوشهدت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز، عودة إمام عاشور واحمد عبد القادر، حيث حشد مارسيل كولر قوته الضاربة لتخطي عقبة الفريق الجنوب إفريقي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بانتصار صن داونز على حساب الأهلي، بهدف نظيف، سجله ثابيلو ماسيكو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.