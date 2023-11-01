نيفين الكيلاني تتفقد المواقع الثقافية بمحافظتي الغربية والبحيرة

تجري الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة جولة تفقدية في المواقع الثقافية التابعة لكل من محافظتي الغربية والبحيرة اليوم، وذلك في إطار العمل على متابعة العمل الثقافي في هذه المواقع.

متابعة تنفيذ أنشطة الوزارة بمختلف الأقاليم

وقال عمرو بسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة في تصريحات لـ«الوطن»: تتفقد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عددا من المواقع التابعة للوزارة في طنطا ودمنهور اليوم، ومن بينها المركز الثقافي بطنطا والذي يتضمن مركز للإبداع، كما تتابع أنشطة دار الأوبرا بدمنهور، وذلك في إطار متابعة تنفيذ أنشطة الوزارة بمختلف الأقاليم.

ويضم المركز الثقافي بطنطا مركزا للإبداع ومركز لتنمية المواهب، و قاعات لتكنولوجيا المعلومات وعدد من الصالات للتدريبات على مختلف الفنون والباليه وقاعات للأنشطة الثقافية والفنية.

وزارة الثقافة تناقش الخطة الاستثمارية

وكانت وزيرة الثقافة قد عقدت اجتماعا مع قيادات الوزارة، لمناقشة الخطة الاستثمارية، خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، إلى جانب الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للوزارة، وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة وتقديم خدمة ثقافة متميزة لجميع المواطنين خلال الفترة المُقبلة.