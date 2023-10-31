قصور الثقافة تناقش «تطوير الذات» في أولى فعاليات «كوني مؤثرة»

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في تنفيذ فعاليات الورشة التدريبية «كوني مؤثرة» بهدف تطوير مهارات العاملات بالأقاليم والفروع الثقافية وديوان عام الهيئة، حتى 7 نوفمبر 2023.

أهداف ورشة قصور الثقافة

وكانت الهيئة افتتحت أمس فعاليات الورشة، وقالت الدكتورة منال علام رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، إنه تم وضع برنامج مميز يستمر حتى 7 نوفمبر المقبل بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين لدعم المرأة وتحسين أدائها، وتنمية مهاراتها لإحداث التغيرات المطلوبة في مجال العمل.

وفي السياق شهد اليوم الأول لقاء تثقيفيا تناول فيه الدكتور شريف أبو فرحة مدرب التنمية البشرية، كيفية اكتشاف المرأة لذاتها، من خلال التعرف على قدراتها التي تمكنها من مواجهة الصعاب.

كما تحدث عن أنماط الشخصية وفقا لمؤشر مايرز بيرجز MBTI الذي يعد بمثابة اختبار يتم تطبيقه لتحليل وتصنيف الشخصية والتعرف على السلوك البشري وكيف يؤثر ذلك السلوك في الجوانب الحياتية المختلفة.

واختتم اللقاء بفقرة بعنوان «القوانين العشرة لإعداد امرأة قوية ضد الهزائم» تلاها بعض التطبيقات العملية.