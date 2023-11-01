إحباط هجوم بمسيرتين على قاعدة أمريكية في منطقة «التنف» السورية

أعلن مصدر بالحكومة العراقيةإحباط هجوم مسيرتين على قاعدة أمريكية في منطقة التنف السورية، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وتعرضت قاعدة «القرية الخضراء» الأمريكية الواقعة في شمال شرق سوريا، في وقت سابق، لهجوم صاروخي، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي.

وندد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» جو بوتشينو، بالهجمات، وقال إن مثل هذه الهجمات الصاروخية تقوض الاستقرار والأمن الذي تحقق بشق الأنفس في سوريا والمنطقة وتعرض قوات «التحالف الدولي» والمدنيين للخطر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.