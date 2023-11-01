مزدوجو الجنسية ينهون إجراءات عبورهم إلى مصر من معبر رفح الفلسطيني (فيديو)

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّه جار إنهاء إجراءات حاملي الجنسيات المزدوجة من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وتخصيص سيارات إغاثية لنقل المصابين من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية.

وأعلنت «القاهرة الإخبارية»، وصول سيارات إسعاف تقل عددا من الجرحى الفلسطينيين إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.

وقد أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، توافد أول مجموعة من الفلسطينيين حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ونجحت الجهود المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة، حيث وصلتا إلى معبر رفح، واستقبلتهما الأطقم الطبية المصرية، واتخذت الإجراءات الطبية اللازمة معهما.

وكان الرئيس الفتاح السيسي، وجّه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات بتكثيف اتصالات مصر مع الأطراف ذات الصلة، والأطراف الإقليمية والدولية منذ اندلاع المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وحتى الآن، لوقف التصعيد.