بدء مرور الشاحنات وسيارات الإسعاف المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح كتب: هانى حسن 08:30 ص | الأربعاء 01 نوفمبر 2023 معبر رفح أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنها ترصد مرور شاحنات وسيارات إسعاف من مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قافلة مساعدات «الأوقاف» الأولى تنطلق إلى معبر رفح اليوم مراسل «إكسترا نيوز»: نشاط ملحوظ أمام معبر رفح لإدخال المساعدات إلى غزة فتح معبر رفح البري غدا لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء من أمام معبر رفح (بث مباشر) وصول 26 شاحنة مساعدات إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح معبر رفح إسرائيل جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة مستشفى القدس القاهرة الأخبارية بقلم هانى حسن