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بدء مرور الشاحنات وسيارات الإسعاف المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

كتب:

هانى حسن
08:30 ص | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنها ترصد مرور شاحنات وسيارات إسعاف من مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح. 

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