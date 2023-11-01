دعم مدرسة أسيوط الصناعية بنات بـ4 ماكينات خياطة لتدريب الطالبات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن دعمه لمدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بحي شرق مدينة أسيوط بـ4 ماكينات خياطة، لاستخدامها في التدريب العملي للطالبات، ودعم إمكانات المدرسة، موجهًا الشكر لشركة مياه الشرب بأسيوط لمشاركتها المجتمعية ودعمها المدرسة بماكينة خياطة حديثة لمساعدة الطالبات في التدريبات العملية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 .

أنشطة المدارس

ووجه محافظ أسيوط، الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الاسكان ولقيادات الشركة بالمحافظة لمشاركتهم المجتمعية في دعم جهود التنمية والمساهمات المتكررة في دعم أنشطة المدارس المختلفة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، مشيدًا بجاهزية كافة قطاعات الشركة لمواجهة أية أزمات أو كوارث وخاصة في موسم الشتاء، بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير أقصى رعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

توفير حياة كريمة للمواطنين

مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تدل على روح التكافل والمودة التي تربط بين المصريين، مناشدًا كافة المؤسسات والجهات بالمشاركة المجتمعية في دعم مشروعات التنمية والمبادرات المجتمعية ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا استكمالًا لدور الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.