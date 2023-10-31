محافظ أسيوط يستعرض جاهزية معدات شركة المياه لمواجهة الأزمات والكوارث

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، اصطفاف معدات الشركة من سيارات ولوادر وطلمبات نزح مياه أمطار وحفار، وفاكيوم، ومعدات تطهير مختلفة، ومولدات ديزل، وورش صيانة متنقلة، بمقر محطة نزلة عبد اللاه المرشحة، وذلك في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء ولمواجهة الازمات والطوارئ وأية سيول أو أمطار محتملة والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث ومن بينها مجابهة أخطار السيول والأمطار وسوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء.

مجابهة الأزمات والطوارئ

وتفقد المحافظ ورئيس الشركة اصطفاف المعدات، للتعرف على مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصة الأمطار والسيول، واستمع إلى شرح من رئيس الشركة لنوعيات المعدات وأهميتها، فضلاً عن المعدات الحديثة التي تم تدعيم الشركة بها كما تفقد بعض سيارات الإسعاف المجهزة، واستمع إلى شرح من الدكتور مصطفى محمود لأهم التجهيزات بسيارات الإسعاف، ومدى جاهزيتها لمواجهة أية أزمات أو كوارث.

تدريبات عملية

وأكد المحافظ، حضوره ومشاركته فى العديد من التدريبات العملية وعقد الاجتماعات المتكررة مع القيادات التنفيذية للتأكد من جاهزية كافة القطاعات لمواجهة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى تخصيص أرقام خطوط ساخنة لتلقى أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين وهي (2135858/088) و( 2135727/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.

جلسة تشاور في مركز الفتح لمناقشة احتياجات المواطنين

في سياق آخر، أشار محافظ أسيوط، إلى عقد جلسة تشاور بمركز منفلوط بحضور محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوطن،وبهاء علي عثمان مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالديوان العام للمحافظة، وعدد من المسؤولين وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي، لاستعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية 2024/ 2025، والإطلاع على أبرز ملامح الخطة.