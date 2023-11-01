«الصحة»: ننسق مع منظمات المجتمع المدني لرعاية مرافقي الفلسطينيين المصابين

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، التنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر لتقديم الرعاية اللازمة لمرافقي المصابين من الأطفال الذين سيتم استقبالهم بالمستشفيات المصرية، وذلك في إطار تقديم الخدمات اللازمة لهؤلاء المرافقين.

عقد الاجتماعات الدورية على مدار اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي

وأكد وزير الصحة والسكان، في بيان أصدره منذ قليل، استمرار عقد الاجتماعات الدورية على مدار اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة العمل التي تهدف إلى استقبال جرحى فلسطين من خلال سيارات الإسعاف المجهزة على أعلى مستوى.

مستشفيات هيئة الرعاية الصحية

وأشار «عبدالغفار»، إلى المتابعة والاتصالات بالمستشفيات والمنشآت الصحية خاصة هيئة الرعاية الصحية بالإسماعلية، ومعرفة مدة جاهزيتها لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعها على المستشفيات بشكل جيد ومتوازن؛ لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم على أكمل وجه والتنسيق مع المستشفيات الجامعية بكافة المحافظات.