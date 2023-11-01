جلسات تشاور في مركز أسيوط لمناقشة احتياجات المواطنين والخطة الاستثمارية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار عقد جلسات التشاور لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين حتى 9 نوفمبر الجاري، بجميع المراكز والأحياء، تمهيداً لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/ 2025، وذلك بعقد جلسة تشاور بمركز أسيوط، وفقاً للخطة العامة للجلسات التي تم الاعلان عنها مسبقاً.

مقترحات المواطنين

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية 2024/ 2025 لمركز أسيوط، والاطلاع على أبرز ملامح الخطة، وذلك خلال جلسة تشاور بمركز أسيوط، والتي تمت بحضور حسني درويش رئيس مركز أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الاحتياجات الخاصة ولفيف من الأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

جلسات التشاور

وواصل محافظ أسيوط مناشدته لجميع المواطنين بالمشاركة في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها، بهدف توفير الفرص والمشروعات التنموية لكل مركز وقرية على أرض المحافظة، خاصة أن الدولة عازمة على استكمال جهود التنمية وتنفيذ المشروعات وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة بشكل لائق وجاد، مع العمل بشكل متواز في التطوير المؤسسي، الذي يواكب انطلاق الجمهورية الجديدة مؤكدًا على دراسة مقترحات المواطنين وشكواهم والعمل على إيجاد حلول لها وإدراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.