عضو بالتحالف الوطني: الاحتلال الإسرائيلي يتعنت في دخول المساعدات إلى غزة

قال محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن معبر رفح شهد دخول أكبر عدد من الشحنات إلى قطاع غزة، بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصحبة لفيف من القيادات المصرية والأحزاب السياسية والإعلاميين ومنظمات المجتمع الفني.

ما يقرب من 216 شاحنة دخلت القطاع

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «ما يقرب من 216 شاحنة دخلت القطاع، وأغلب المساعدات التي دخلت حتى هذه اللحظة هي المساعدات الطبية والمواد الغذائية والمياه».

نمنح الأولوية لاحتياجات أهالي غزة

وأضاف:«نمنح الأولوية لاحتياجات أهالي غزة، في ظل حالة تعنت التي تواجهها المساعدات المصرية، والمعبر المصري مفتوح دائما، ونقوم بإدخال المساعدات الغذائية والدوائية منذ اليوم الأول، وأمام معبر رفح يوجد ما يقرب من 500 شاحنة، ويجرى التفتيش باستمرار وهناك بطء معتمد في التفتيش».