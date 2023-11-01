«ثقافة الطفل» يحتفل بمرور 50 عاما على رحيل طه حسين (صور)

انطلقت منذ قليل احتفالية ذكرى مرور خمسين عاما على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والتي تنظمها قطاع الفنون التشكيلية بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، وذلك بالمركز الثقافي الملحق بمتحف طه حسين بفيلا «رامتان» في الهرم، ومن المقرر أن تستمر حتى نوفمبر.

احتفالية 50 سنة على رحيل طه حسين

واضاف أحمد شلقامي، مدير إدارة المتاحف القومية، في تصريحات لـ«الوطن» أن الاحتفالية تتضمن مجموعة من الندوات والورش، فضلا عن عروض مسرح للعرائس، والتي يشارك فيها المركز القومي للطفل وبحضور وإشراف الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.

وتضمن أيضا جولة للأطفال في متحف طه حسين، أعقبها ورشة الرسم والتلوين والتي انطلقت اليوم، حيث شارك الأطفال في تلوين صورة متنوعة للدكتور طه حسين، من أجل الإسهام في تعريف الأطفال على عميد الأدب العربي ودوره المؤثر في الثقافة المصرية.

معلومات عن طه حسين

الدكتور طه حسين، مفكر وناقد وروائي، وصاحب منجز فكري مؤثر في الثقافة المصرية، تولي العديد من المهام خلال حياته حيث كان عميدا لكية الآداب بجامعة القاهرة، ثم وزيرا للمعارف، كما تولي رئاسة مجمع اللغة العربية، وصدر له العديد من المؤلفات المتنوعة من بينها رواية «دعاء الكروان» وكتب «مستقبل الثقافة في مصر»، «الفتنة الكبرى» و«الشيخان» وغيرها.