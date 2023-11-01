«الخارجية الفلسطينية» ترحب بمواقف تشيلي وكولومبيا المُدينة للعدوان الإسرائيلي

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالمواقف الثابتة لكل من تشيلي وكولومبيا في دعم الشعب الفلسطيني، في وجه ما يتعرض له من مجازر وإبادة جماعية في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراء الدبلوماسي الأخير، الذي اتخذه البلدان احتجاجًا على هذه الجرائم المستمرة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن مواقف البلدين المبدئية تنسجم مع القانون الدولي، ولا تُكافئ المعتدي كما تفعل حكومات أخرى، بل تشكل رادعًا ضروريًا لوقف العدوان والخروقات الجسيمة في القانون الدولي والإنساني، الذي يتم انتهاكه بشكل ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لعقود من الزمن، حسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

وأعربت عن آمالها في أن تحذو بقية الدول حذو تشيلي وكولومبيا، في مراجعة علاقتها مع دولة الاحتلال، التي ترتكب أمام العالم المجازر والإبادة الجماعية، وتنتهك القانون الدولي والإنساني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.