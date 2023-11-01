«الخارجية الفلسطينية» تستنكر تبرير الاحتلال لإبادة غزة: أين المجتمع الدولي؟

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، التبريرات التي تقدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي لشن حرب إبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ووصفتها بأنها محاولة «بائسة لتبرير قتل المدنيين».

ادعاءات كاذبة

وأضافت الوزارة، في بيان ضدر عنها منذ قليل، أنها ترفض إدعاءات قوات الاحتلال الكاذبة، التي تروج في وسائل الإعلام أن مجزرة مخيم جباليا الذي تم أمس بسبب قنابل ضخمة تزن كل واحدة منها طن، استهدف بها أحد القادة الميدانيين.

وأوضحت أن القصف الوحشي الذي دمر مناطق سكنية وسواها بالأرض فوق رؤوس المواطنين وخلف أكثر من 400 شهيد، ولا يزال العشرات تحت الأنقاض، فضلا عن مئات الجرحى والمصابين.

وأكدت الوزارة، على أن المجزرة البشعة التي تم ارتكابها في مخيم جباليا هي امتداد للسياسة الإسرائيلية التي تعني أن الشعب برمته لا يعني شيئًا في القرار العسكري الإسرائيلي، وأن المجلس العسكري الإسرائيلي يعتبر جميع الفلسطينيين مستهدفين، مضيفًا أن القناة 14 الإسرائيلية المقربة من اليمين والمستوطنين، تسجل أعداد الشهداء الفلسطينيين جميعهم باعتبارهم مخربين.

ووجهت الوزارة في نهاية البيان تساؤلا لوزراء المحكمة الدولية، خبراء القانون الدولي، قيادات العالم، أصحاب الضمائر الحية، هل هذه جريمة حرب أم لا؟ وإن كانت فلماذا لا يتم إدانة قوات الاحتلال واتهامه بمثل تلك الجرائم والتلويح بعقوبات عليها؟.