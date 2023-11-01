ضبط 17 ألف نسخة كتاب داخل مطبعة بدون تصريح في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 17 ألف نسخة كتاب بدون تصريح داخل مطبعة في القاهرة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، إن معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، توصلت إلى قيام مالك مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلاح بالقاهرة، بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وأشار البيان، إلى استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول)، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (17000 نسخة من الكتب الروائية والأدبية بدون تصريح بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها؛ بقصد تحقيق الربح المادي.