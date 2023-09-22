وفد من إدارة أمن النقل الأمريكية يشيد بالإجراءات الأمنية في مطار القاهرة

أنهى اليوم وفد إدارة أمن النقل الأمريكية TSA عمليات التفتيش ومراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة بمطار القاهرة الدولي ورحلات الركاب والبضائع للشركة الوطنية مصر للطيران جاء ذلك عقب زيارته التي بدأت منذ حوالي أسبوع.

وأشاد أعضاء وفد إدارة أمن النقل الأمريكية، برئاسة السيد William Grinolds ملحق إدارة أمن النقل الأمريكي للتمثيل الحكومي بالتزام الجانب المصري بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والتأمينية بمطار القاهرة الدولي، ورحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، وفقًا لأعلى مستويات الأمن والسلامة الدولية.

الوفد الأمريكي يشيد برفع كفاءة الأداء الأمني

كما أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بحسن الاستقبال وامتنانهم بالجهود التي تبذلها سلطه الطيران المدني المصري لرفع كفاءة الأداء الأمني بشكل مستمر، مشيدين بالمستوى الاحترافي الذى ظهر واضحا أثناء مراجعة الإجراءات الأمنية من خلال كفاءة الأفراد العاملة ومهاراتهم في التعامل مع مختلف المواقف والأحداث الطارئة ، فضلًا عن التنسيق المتكامل بين كافة الجهات العاملة في المطار.

ومن جانبه، أعرب الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، عن ترحيبه بزيارة وفد إدارة أمن النقل الأمريكية لمطار القاهرة الدولي، الأمر الذي كان له مردودا إيجابيا على عودة رحلات شركة مصر للطيران للشحن الجوي لنقل جميع أنواع البضائع من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران تحرص على تطبيق كافة الإجراءات الأمنية الإضافية داخل منظومة عمل الطيران المدني وكذلك تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات على أعلي المستويات.

تدريب مستمر لجميع العاملين من أفراد الأمن

وأوضح أن هناك تدريب مستمر لجميع العاملين من أفراد الأمن في مختلف مواقع العمل حيث يتم تدريبهم بمستوى عال في جميع التخصصات الأمنية من أجل إتمام الإجراءات التأمينية المتبعة وسلامة إجراءات الأمن وتطبيقها بدقة عالية داخل قطاع الطيران المدني المصري بما يتواكب مع المعايير والمواصفات الدولية.

هذا وقد قام أعضاء الوفد بالمرور على جميع نقاط العمل المختلفة لمراجعتها والتأكد من إتمام كافة الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار، خاصة إجراءات الأمن على رحلات مصر للطيران المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية، ومراجعة معايير الجودة و آليات تفتيش الركاب منذ دخولهم المطار وحتى صعودهم على الطائرة وإجراءات تفتيش الحقائب وشحن البضائع و المركبات؛ فضلًا عن مراجعة إجراءات تدريب العاملين في المطار لضمان دقة وسلاسة الإجراءات الأمنية المطبقة، ووسائل التأمين المناسبة للمنطقة المفتوحة لمرتادي المطار، ومدى جاهزية أماكن الانتظار أمام صالات الوصول والسفر والتأكد من القوانين واللوائح الدولية الخاصة بالتعامل مع الفئات الخاصة من الركاب، وممارسات وأفعال التدخل غير المشروع ، وطرق التأمين اللازمة في حالات الطوارئ ومعايير الأمن السيبراني المطبقة دوليًا.

وفي ختام الزيارة، اجتمع قيادات وزارة الطيران المدني مع أعضاء الوفد لمناقشة ما جاء في تقرير الزيارة والذي أوضحت نتائجها بالتزام الجانب المصري بكافة المعايير والإجراءات التأمينية المتبعة دوليًا دون أي ملاحظات او توصيات ، بالإضافة إلى دقة الإجراءات الأمنية والتزامها بأعلى المعايير المعتمدة دوليًا مما يحقق أقصى درجات الأمن والسلامة.