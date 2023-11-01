«حماة الوطن»: استقبال مصر لمصابي غزة «دور إنساني» يضاف لجهود القيادة السياسية

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، إن مصر لم تدخر جهدًا من أجل تقديم الدعم للفلسطينين، إذ أصرت على فتح معبر رفح من جانبها، وتجهيز شاحنات شاملة تحوي كل وسائل الدعم، مشيدًا بالخطوات الحديثة في هذا الأمر والمتمثلة في استقبال المصابين الفلسطنين بمستشفيات العريش والشيخ زويد لتقديم العلاج لهم، فهو دور إنساني يضاف لجهود القيادة السياسية الحكيمة بالقضية.

دعم الأشقاء في فلسطين

وأكد أنه لايوجد دولة فعلت مثلما الدولة المصرية وقياداتها السياسية لدعم أشقائنا بفلسطين، مضيفًا: «دورنا الدبلوماسي والشعبي في القضية الفلسطينية هذه الفترة سيضاف لتاريخ مصر الداعم لأشقائها في المنطقة».

وأشاد العطيفي بزيارة رئيس الوزراء أمس إلى مدينة العريش، وما جرى عرضه من خطط تنمية جارية وأخرى مستقبلية.