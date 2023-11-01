«الأزهر»: 18 شاحنة من بيت الزكاة والصدقات المصري عبرت إلى قطاع غزة (صور)

أعلنت مؤسسة الأزهر الشريف عبور 18 شاحنةً عملاقةً تحمل مساعدات من بيت الزكاة والصدقات المصري مساء أمس الثلاثاء، إلى قطاع غزة.

تجهيز وإعداد شاحنات المساعدات تحت إشراف شيخ الأزهر

وجاء تجهيز وإعداد شاحنات المساعدات تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتصل إلى أهالي قطاع غزة.

محتويات قوافل الإغاثة

وأوضح الأزهر أنّ قوافل «أغيثوا غـزة» تحمل كميات كبيرة من المياه والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية وألبان الأطفال الرضع ومستلزماتهم.