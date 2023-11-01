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«الأزهر»: 18 شاحنة من بيت الزكاة والصدقات المصري عبرت إلى قطاع غزة (صور)

كتب:

رؤى ممدوح
01:24 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
جانب من القافلة

جانب من القافلة

أعلنت مؤسسة الأزهر الشريف عبور 18 شاحنةً عملاقةً تحمل مساعدات من بيت الزكاة والصدقات المصري مساء أمس الثلاثاء، إلى قطاع غزة.

تجهيز وإعداد شاحنات المساعدات تحت إشراف شيخ الأزهر

وجاء تجهيز وإعداد شاحنات المساعدات تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتصل إلى أهالي قطاع غزة.

محتويات قوافل الإغاثة

وأوضح الأزهر أنّ قوافل «أغيثوا غـزة» تحمل كميات كبيرة من المياه والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية وألبان الأطفال الرضع ومستلزماتهم.

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بقلم رؤى ممدوح