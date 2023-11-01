برلمانية: استقبال مصابي غزة عبر معبر رفح يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية

ثّمنت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجهود المصرية الحثيثة لإعادة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني للبدء في إدخال الجرحى الفلسطينيين المصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

دعم الشعب الفلسطيني

وقالت أميرة العادلي، في تصريح لـ«الوطن»، إن الجهود الدبلوماسية المصرية نجحت في التنسيق مع مختلف الدول، لضمان تواجد ممثليهم في نطاق معبر رفح من الجانب المصري لاستقبال رعاياهم، إضافة إلى توفير المستندات التي تساعد في عملية عودتهم إلى دولهم، موضحة أن استقبال مصر للجرحى الفلسطينيين يعد تأكيدا جديدا على موقف مصر في دعم الشعب الفلسطيني.

تسهيل تدفق المساعدات إلى غزة

وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القيادة السياسية المصرية، بذلت جهودا دبلوماسية حثيثة لوقف التصعيد، وتسهيل تدفق المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، مؤكدة على موقف الدولة المصرية، الحاسم والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، فمصر لم ولن تدخر جهدا، من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، ولن تتخلى عن موقفها بحتمية التوصل لحلول عادلة للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى تسوية شاملة، تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، بما يسهم في إرساء الأمن والسلم الإقليمي.