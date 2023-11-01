المشاهد الأولى لجريمة «الفالوجا» في مخيم جباليا.. 400 فلسطيني تحت القصف

غارات غاشمة جديدة أسقطت عشرات الشهداء والجرحى، بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منطقة «الفالوجا» في مخيم جباليا بقطاع غزة، لتنضم أسماء جديدة إلى قائمة ضحايا القصف، على مدار ما يزيد عن 23 يومًا.

عدسات المصورين ترصد المشاهد الأولى لقصف جباليا

رغم انقطاع الإنترنت عن غزة مجددًا، إلا أنّ عدسات المصورين كانت أول الحضور لتوثيق جريمة جديدة من جيش الاحتلال ضد أهالي غزة، في أثناء انتشالهم من تحت الركام، لنقل المصابين إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وفقًا لبيان وزارة الصحة الفلسطينية.

غارات جديدة على مخيم جباليا

تعد تلك الغارة جزءًا من غارات جوية منظمة على مخيم جباليا، المأهول بالسكان من أهالي غزة هربًا من القصف المتواصل، إذ يبرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك الهجمات الغاشمة، بأنها استهداف للفصائل الفلسطينية وليس المدنيين.

ارتفاع عدد ضحايا جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي

جريمة جباليا التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسقطت ما يزيد عن 400 مواطن فلسطيني بين شهيد وجريح، وعادت لتعميق الجراح بقصف المخيم مجددًا، وإسقاط عشرات الضحايا، إذ يتواصل القصف لليوم الـ25 تواليًا، الذي راح ضحيته ما يزيد عن 8 آلاف شهيد.

وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن كارثة جديدة مرتقبة

وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أنّ القصف المتواصل، أخرج مستشفى الصداقة التركي من الخدمة بشكل كامل، إلى جانب نفاد الوقود، ما خلف العديد من الكوارث، باعتباره المستشفى الوحيد المختصص في علاج مرضى السرطان في قطاع غزة، ليصل عدد الصروح الطبية المتوقفة عن العمل على مدار الأيام المنقضية 16 من أصل 35.

70 مريضًا بالسرطان في قطاع غزة حياتهم باتت مهددة، بعد خروج المستشفى عن الخدمة بشكل نهائي، وعدم وجودهم في بيئة مؤهلة ما قد يسبب تدهور حالتهم الصحية.