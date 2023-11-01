أعلنت الصحة الفلسطينية، خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، وكان المستشفى التركي يعالج نحو 10 آلاف من مرضى السرطان بغزة، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

قصف الطابق الثالث للمستشفى التركي

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت الطابق الثالث للمستشفى التركي، وسط قطاع غزة، الاثنين الماضى، ضمن حملة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الماضي.

ونشر تليفزيون فلسطين مقطع فيديو قصيرا، يرصد لحظة قصف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، وهو المستشفى الوحيد لعلاج نحو 9 آلاف مريض بالسرطان في قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال محيط المستشفى التركي بغارات مستمرة منذ ساعات متأخرة، من مساء يوم الاثنين الماضى، في ظل العدوان المستمر على قطاغ غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن قوات الاحتلال لا تزال تعتدي على الكادر الطبي، حيث ارتقى 124 شهيدا من الكوادر الصحية، وجرح أكثر من 100 آخرين، وتضررت 50 مركبة إسعاف، بينها 25 توقفت عن العمل بشكل كامل.

12 مستشفى في غزة خارج الخدمة

كما جرى إغلاق 12 من أصل 35 مستشفى أصبحت خارج الخدمة، وهي: المستشفى الدولي للعيون، مستشفى دار السلام، مستشفى اليمن السعيد، مستشفى الطب النفسي، مستشفى بيت حانون، مستشفى الدرة للأطفال، مستشفى حمد لإعادة التأهيل، مستشفى الكرامة، مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية.

وتوقف 46 مركز رعاية صحية من أصل 72 عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود، وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال طالب 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة «السعة الإجمالية لهذه المستشفيات 2000 سرير».