بعد إتاحته في مصر.. طرق تشغيل وتسجيل وحذف حسابات Chat GPT

خلال الساعات القليلة، أتاحت شركة Open AI المتخصصة في الذكاء الاصطناعي استخدام تطبيق Chat GPT في مصر، وهو الذي لم يكن متاحا قل ذلك من خلال الإيميل المصري للمواطنين.

وفي الوقت السابق كان يحتاج من يرغب في استخدام تطبيق ومميزات Chat GPT في مصر من إنشاء إيميل أجنبي من خارج الدولة، ودفع تكاليه حتى يتمكن من الاستخدام، لأنه لم يكن يعمل في مصر وعدد من الدول العربية الأخرى.

ومع إمكانية تشغيل التطبيق في الوقت الحالي في مصر تستعرض «الوطن» أبرز الخطوات التي يمكن من خلالها تشغيل Chat GPT على هاتفك.

طرق تسجيل الدخول

1- الدخول على متجر جوجل.

2- البحث عن تطبيق Chat GPT التابع لـ Open AI.

3- تنزيل التطبيق على الهاتف المحمول.

4- اختيار طريقة التسجيل، سواء عبر حساب جوجل أو عن طريق حساب مايكروسوفت.

5- كتابة البريد الإلكتروني والضغط على تأكيد، وكتابة رقم الهاتف لإرسال رسالة تأكد من الرقم، وكتابة الأسم.

6- كتابة الرقم السري والتأكيد عليه.

7- اجراء اختبار التأكد من أنك لست انسان ألي.

8- عقب ذلك سيتم فتح التطبيق إليك.

كيث يحذف الحساب والبيانات الخاصة من ChatGPT

سيؤدي حذف حسابك إلى منعك من استخدام الحساب للوصول إلى خدمات OpenAI، بما في ذلك ChatGPT وAPI وDALL·E، ولن تتمكن من إنشاء حساب جديد باستخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني، فإذا قمت بحذف حسابك، فسيتم حذف بياناتك في غضون 30 يومًا، باستثناء أنه يجوز للشركة الاحتفاظ بمجموعة محدودة من البيانات لفترة أطول عندما يكون ذلك مطلوبًا أو يسمح به القانون.

ولحذف حساب Chat GPT الخاص بك، يمكنك الانتقال إلى عناصر التحكم في البيانات والنقر فوق حذف الحساب، ثم في نموذج التأكيد الذي يظهر، انقر فوق «حذف الحساب» لحذف حساب ChatGPT الخاص بك.