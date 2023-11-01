بعد إتاحته في مصر.. 4 شروط لاستخدام Chat GPT في العمل

أتاحت شركة Open AI المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، استخدام Chat GPT في مصر بشكل رسمي، عبارة عن نموذج لغة طويل الذراع يعتمد على تقنية معالجة اللغة الطبيعية المعروفة باسم GPT (Generative Pre-trained Transformer).

ويستند ChatGPT إلى تدريبه على كمية هائلة من البيانات المكتوبة على الإنترنت، ما يمكنه من فهم وتوليد النصوص بشكل طبيعي وإجراء محادثات مع المستخدمين، يتميز بالقدرة على فهم الأسئلة والاستفسارات المطروحة له وتقديم إجابات واضحة ومفهومة، وفقًا لموقع شات جي بي تي.

يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الاستخدامات، مثل توفير المعلومات، والمساعدة في حل المشكلات، وإجراء المحادثات العامة، وتقديم النصائح والإرشادات، وغيرها الكثير.

ويعتبر ChatGPT جزءًا من تقدم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في معالجة اللغة الطبيعية، ومع ذلك، يجب ملاحظة أن ChatGPT ليس مخلوقًا حقيقيًا ويعتمد على البيانات المتاحة له والتدريب الذي تلقاه.

وقد يكون لديه قيود ويمكن أن يواجه صعوبات في التعامل مع مفاهيم معقدة أو توفير إجابات دقيقة في بعض الأحيان، وهنا بعض الشروط العامة التي يجب مراعاتها عند استخدامه في مصر أو أي دولة أخرى، بحسب Chat GPT.

4 شروط لاستخدام Chat GPT في مصر

الاحترام والقانون

يجب استخدام Chat GPT بطريقة مسؤولة وملتزمة بالقوانين المحلية والدولية، وعدم استخدامه لأغراض غير قانونية أو ترويج العنف أو التحريض على الكراهية أو أي نشاط ينتهك الأعراف الأخلاقية.

الخصوصية

يجب استخدام Chat GPT بطريقة تحافظ على خصوصية المستخدمين، وعدم مشاركة معلومات شخصية معه أو مع أي جهة أخرى.

الدقة والمسؤولية

على الرغم من أن Chat GPT يبذل جهدا لتقديم معلومات دقيقة ومفيدة، إلا أنه يجب على المستخدمين أن يكونوا على دراية بأنه نموذج آلي، وقد تحدث أخطاء أو توجهات غير صحيحة، لذا يجب على المستخدمين التحقق من المعلومات المهمة من مصادر موثوقة أخرى.

الاعتمادية

قد تكون قدرة Chat GPT على تقديم المساعدة محدودة في بعض الأحيان، ويمكن أن تحتاج إلى استشارة مصادر أخرى للحصول على معلومات محددة أو إجراءات قانونية.