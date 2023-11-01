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أحمد الطاهري: مصر تنحاز للقضية الفلسطينية وليس لأي فصيل معين

كتب:

محمد أيمن سالم
03:32 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن مصر قدمت قدرا من التسهيلات لم يجرؤ أحد على تقديمها على مدار أيام الحرب، لافتا إلى أننا أمام محاولات ابتزاز رخيصة من أحد الفصائل الفلسطينية التي تعتبر جماعة وظيفية داخل قطاع غزة تستغل حالة التعبئة في الشارع الفلسطيني الذي ينزف، وهذا الفصيل لا يستطيع أن يستوعب فلسفة مصر حتى الآن تجاه القضية.

وأوضح «الطاهري»، في مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، أن صور المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش خير رد على من يزايد على مصر ودورها، لافتا إلى أن الكثيرين لا يدركون أن انحياز مصر للقضية الفلسطينية هو انحياز للشعب والدولة وليس لأي فصيل معين.   

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