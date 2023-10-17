أحمد الطاهري وفريق عمل «القاهرة الإخبارية» ضيوف قصواء الخلالي.. الليلة

يحل الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف، ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يصاحبه فريق عمل قناة «القاهرة الإخبارية»، ضيوفًا على الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «cbc»، عند تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

تفاصيل لقاء فريق «القاهرة الإخبارية» مع قصواء الخلالي

وتشهد حلقة الليلة حوارا موسعا حول مرور عام تقريبًا على إطلاق مصر لأول قناة دولية، وكيف استطاع فريقها تحقيق نجاح كبير وضع القناة على الخريطة الإعلامية الإقليمية بقوة.

كما يتحدثون عن نجاحهم في التغطية والمتابعة الحثيثة المستمرة للقضية الفلسطينية رغم التهديدات التي واجهها فريق العمل على الأراضي المحتلة، كما يعرض اللقاء فيلمًا يوثق مشاهد لأول مرة، وذلك في بث مباشر على قناة «cbc».