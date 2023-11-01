«الصحة» تعلن تفاصيل وصول أول مجموعة من مصابي غزة لعلاجهم بمصر (صور)

أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات، وتشخيصهم تشخيص دقيق، وتحويل 16 مصابا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11 مصابا لمستشفى العريش العام، و5 مصابين لمستشفى بئر العبد.

توقيع الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه جار تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة و تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما وقع أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية منهم 35 طفلا تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة.

تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمصابين

وأكد «عبدالغفار» استمرار العمل المكثف من الطواقم الطبية بوزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة وتوافر الطواقم الطبية المدربة بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.