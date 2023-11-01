«الصحة» تؤكد خلو مصر من شلل الأطفال: مستمرون في رفع المناعة المجتمعية ضد المرض

أكدت وزارة الصحة والسكان، خلو مصر من مرض شلل الاطفال، حيث تم إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من المرض رسميا منذ 2006 وتسجيل آخر حالة إصابة عام 2004.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه في إطار الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية حفاظا على خلو مصر من شلل الأطفال، تم تنظيم فاعلية بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض شلل الأطفال، تضمنت عددا من المحاضرات العلمية التي تناولت تاريخ البرنامج الموسع للتطعيمات، حيث بدأت أنشطة البرنامج منذ عام 1984 بالتطعيم ضد 6 أمراض فقط، وتم إدراج طعوم جديدة ليصبح الإجمالي 10 طعوم منها التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

ولفت إلى وجود استراتيجيات للحفاظ على خلو مصر من مرض شلل الأطفال والتي تشمل وصول نسب التغطية التطعيمة لأكثر من 95% ودعم نظام ترصد بيئي يستطيع الكشف المبكر عن أي فيروسات، وكذلك خطة الاستجابة والاستعداد.

خطة استباقية للحفاظ على نظام التطعيمات الروتينية

من جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، إنّه جرى وضع خطة استباقية للحفاظ على نظام التطعيمات الروتينية خلال جائحة كورونا، ما حافظ على نسب تغطية بالتطعيمات للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، لافتا إلى أنّ نظام التطعيمات الذي تنفذه وزارة الصحة من أكفاء أنظمة التطعيم حيث يتم إعطاء الطعم الفموي «سابين» بـ7 جرعات، وطعم الحقن «سولك» بـ3 جرعات، ما يعد جدول التطعيمات الروتيني الأقوى بين دول العالم المختلفة.

وأشار قنديل، إلى أنّ الحملات القومية التي تنفذها مصر سنويا بغرض رفع المناعة المجتمعية ضد المرض أحد أسباب النجاح في منع دخول المرض من الدول الموبوءة به، منوها بتنفيذ حملات لتطعيم الأطفال المقيمين من مصريين أو غير مصريين من عمر يوم لـ5 سنوات لخلق مناعة مجتمعية لجميع الأطفال في وقت واحد لمنع سريان للفيروس.

فرق ترصد الشلل الرخو الحاد في مديريات الشؤون الصحية

وأضاف الدكتور عمرو، أنّ فرق ترصد الشلل الرخو الحاد في جميع مديريات الشؤون الصحية والإدارات التابعة لها تتابع أكثر من 10 آلاف موقع ترصد في المستشفيات والعيادات بجميع أنحاء الجمهورية للإبلاغ عن أي حالات تتشابه في أعراضها مع مرض شلل الأطفال وعمل التقصيات الوبائية اللازمة لها وسحب العينات للتأكد من خلوها من الفيروس المسبب للمرض عبر تحليلها في المعمل المرجعي المعتمد.