غرفة أخبار «القاهرة الإخبارية».. من هنا يخرج الخبر للمتلقي

على مدار عام كامل ظل الجميع يترقب وينتظر ولادة قناة إخبارية جديدة لتدخل ضمن قائمة منافسة القنوات الإخبارية فى المنطقة العربية، ولكنها وبعد مرور هذا العام أثبت -بإدارتها وكفاءاتها وإعلامييها- أنها وُلدت كبيرة، فكانت حاضرة وبقوة فى شتى الأحداث التى شهدتها المنطقة خلال هذا العام وكان آخرها أحداث القضية الفلسطينية التى نجحت فى الانفراد بتغطيتها فى كثير من الأحداث وتناقلتها عنها وسائل إعلام عالمية، ووراء هذا النجاح خلية عمل كبيرة داخل غرفة أخبار القناة الإخبارية، أثبتت جدارتها للعالم.

وتصدّرت «القاهرة الإخبارية»، للعديد من المرات، قائمة تريند موقع التدوينات القصيرة «x»، بعد التغطيات الضخمة للقناة خلال المستجدات الدولية وانفرادها بالعديد من الأخبار المهمة، آخرها مستجدات الأحداث فى قطاع غزة، حيث قدمت القناة تغطية مستمرة على مدار الساعة للأحداث فى غزة والأراضى المحتلة، جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى.

ونقلت العديد من القنوات التغطية الحية لقناة القاهرة الإخبارية للأحداث فى غزة، والتصعيد الإسرائيلى الأخير على القطاع، حيث استطاعت القناة أن تجعل المشاهد يعيش داخل الأجواء، تنقل له الصورة أولاً بأول من خلال غرفة أخبار عالمية، وإعلاميين متميزين وشبكة مراسلين منتشرين فى كافة المناطق ينقلون الأحداث بأولاً بأول.

وكان على رأس خلية العمل التى كانت اليد الخفية وراء هذا النجاح الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى ظهر فى إحدى حلقات برنامج «فى المساء مع قصواء» وكشف خلاله عن أن واحداً من أسباب نجاح قناة «القاهرة الإخبارية» أنها تعتمد على كفاءات الإعلاميين فى الإدارة.

وأضاف: «الإخبارية» تسعى إلى التميز من خلال الاعتماد على كفاءات الإعلاميين فى الإدارة، كذلك دمج أفكار ورؤى مختلف التخصصات، وهو ما يساهم فى خلق منظومة إعلامية متكاملة، قادرة على المنافسة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى. وبخصوص أحداث غزة قال إنّ فريق القطاع الهندسى فى قناة القاهرة الإخبارية أجهض 165 ألف هجمة سيبرانية منذ أحداث غزة، موجهاً الشكر لكل الزملاء العاملين فى القناة.

وقالت سمر أباظة، مدير إدارة إنتاج التقارير الإبداعية والمونتاج بقطاع القنوات الإخبارية بـ«المتحدة»، إنهم حريصون للغاية على أن يتم نقل الصورة فى غزة كما هى بشكل إنسانى كامل، حتى وإن تم استخدامها فى تقارير أخرى وتمت إضافة أغنية أو مشاهد ما يظلون حريصين بشكل كبير على أن يتم نقل الصورة كما هى بكل تفاصيلها.

وتابعت «سمر» قائلة إنه أحياناً تكون هناك مشاهد قاسية للغاية، ولكن بحكم العمل منذ اللحظة الأولى أصبحوا على دراية بشكل كامل بالمشاهد المتاح عرضها على الشاشة والتى تصلح لذلك والمشاهد التى يتم استبعادها.

«فايق»: فخور بأن لدينا منصة إخبارية عربية لم تخلع رداء القومية العربية

وأعرب الإعلامى أحمد فايق عن فخره بتغطية قناة القاهرة الإخبارية لما يحدث فى غزة والتصعيد الخطير الجارى بين إسرائيل وفلسطين.

وكتب «فايق» منشوراً له على «فيس بوك» قائلاً: «القاهرة الإخبارية تغطية مهنية عظيمة لما يحدث فى غزة، مراسلون فى كل مكان، فخور بأن لدينا منصة إخبارية عربية لم تخلع رداء القومية العربية، وغير منحازة للعدو الصهيونى مثل منصات إخبارية أخرى تدّعى العروبية، برافو قطاع أخبار المتحدة، الإجابة دائماً وأبداً مصر».