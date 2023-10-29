قصواء الخلالي: الأمور في غزة تتصاعد بسبب تعنت الاحتلال إزاء الشعب الفلسطيني

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هناك خطوات على الأصعدة كلها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتفاصيل تصاعدية جديدة، والمشهد لا يهدأ أو يسير نحو ممرات سياسية آمنة للشعب الفلسطيني، ولكن الأمور تصاعدية بشكل يومي بسبب تعنت الاحتلال إزاء الشعب الفلسطيني.

الفلسطينيون يتعرضون لإبادة منذ 7 أكتوبر

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة كاملة بداية من 7 أكتوبر، بردود الفعل التي تلت هذا التاريخ، ووصولا إلى يومنا هذا، والحديث يدور حول استشهاد آلاف الفلسطينيين، وهي أرقام مفزعة ومخيفة في أن تكون في هذا الوقت الزمني الضيق.

المشهد في غزة مأساوي

وأشارت إلى أن المشهد في غزة مأساوي وشديد الدموية، وبه الكثير من الأمور السلبية، والعناوين الرئيسية تشير إلى أن العدوان على غزة يدخل شكلا جديدا.