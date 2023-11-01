«حملة السيسي» تستقبل وفدا من رؤساء وممثلي الأندية المصرية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وفدا من رؤساء وممثلي الأندية المصرية الرياضية والاجتماعية، بحضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية الرياضية.

وكان في استقبال وفد رؤساء وممثلي الأندية المصرية، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بالسادة رؤساء وممثلي الأندية الرياضية المصرية التي تزيد أعمار بعضها على مائة عام، مشيرا إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمت بالرياضة المصرية تفعيلاً لأحكام الدستور، مشيرا إلى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي داعم للرياضة المصرية، وهو ما شهدناه من توجيه سيادته بضرورة الاهتمام بالرياضة في المدارس والحرص على اللياقة الصحية والبدنية حفاظاً على صحة المصريين، وكذلك اهتمام الدولة المصرية بتطور البنية الأساسية للمنشآت الرياضية وتشجيع أبناء الوطن الحاصلين على البطولات والميداليات الرياضية الإقليمية والعالمية التي حققها الرياضيين والفرق المصرية، كونه يعتبر أن الرياضة مسألة أمن قومي.

ومن جانبه، أشاد وفد رؤساء وممثلي الأندية الرياضية المصرية بما حققته الدولة المصرية من إنجازات في جميع المجالات وبخاصة في المجال الرياضي ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل للرياضة المصرية وزيادة الاستحقاقات المالية وغيرها جعلت الدولة المصرية تستطيع استضافة بطولات في عز الأزمات كاستضافة مصر لبطولة كرة اليد في ظل جائحة كورونا حيث أشاد العالم بقدرة مصر على استضافة مثل تلك البطولات في ظل الظروف والأزمات العالمية، مؤكدين قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية من خلال عقد عدد من الندوات والمؤتمرات، مشيرين إلى أن بناء الوطن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المواطن المصري.