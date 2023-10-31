الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد اتحاد المشروعات الصغيرة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا من اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بوفد اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بما يقدمه الاتحاد من استشارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بالصناعة المصرية التي تعد من أهم القطاعات التي تعمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية وزيادة معدل النمو الاقتصادي، إضافة إلى أنه من القطاعات التي توفر فرص عمل للشباب وتسهم في علاج مشكلة البطالة.

محمود فوزي: الدولة المصرية عملت على توفير المناخ الملائم

أشار رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إلى أن الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على توفير المناخ الملائم من أجل النهوض بالصناعة المصرية، ومن بين الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية سن عدد من التشريعات التي أسهمت في تذليل عدد من العقبات التشريعية في سبيل انطلاق قاطرة الصناعة، إذ صدر قانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن الاهتمام بالبنية الأساسية التي تعد أحد أسس النهوض بالصناعة المصرية، وإقامة عدد من المشروعات الاقتصادية الضخمة من أجل زيادة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وفد اتحاد المشروعات الصغيرة يشيد بإنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

ومن جانبه، أشاد وفد اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في قطاع الصناعة والعمل على تسهيل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرين إلى الرخصة الذهبية وغيرها من التسهيلات التي قدمتها الدولة المصرية كونها أسهمت في النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار، مؤكدين قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور نصًا.