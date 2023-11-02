أسعار العملات الیوم الخميس 2-11-2023 في البنوك المصرية

شهدت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري استقرارا ملحوظا، اليوم الخميس 2-11-2023 في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، مع بداية التعاملات اليوم بالبنوك.

وسجّل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، واليورو 32.49 جنيه للشراء و32.64 جنيه للبيع.

أسعار العملات الیوم الخميس في بداية التعاملات

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم أمام الجنيه بالبنوك، في أخر أيام عمل البنوك قبيل الإجازة الأسبوعية، بحسب آخر تحديثات لأسعار البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جينه للبيع.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك مصر، 99.51 جنيه للشراء و99.83 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 98.84 جنيه للشراء و99.83 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك المركزي، 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس في البنك المركزي المصري، 37.38 جنيه للشراء و37.55 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 37.18 جنيه للشراء و38.45 جنيه للبيع.

سعر الیورو في البنوك المصریة

سجل سعر اليورو اليوم الخميس 32.49 جنيه للشراء، و32.64 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي البنك الأهلي المصري 32.43 جنيه للشراء و32.66 جنيه للبيع.