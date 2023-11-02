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رئيس الوزراء يقرر تجديد تعيين هبة الصيرفي نائبا لرئيس البورصة

كتب:

محمد مجدي
08:50 ص | الخميس 02 نوفمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين هبة الله عمر عبد الرحمن الصيرفي، نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، اعتبارًا من 26 أغسطس الماضي.

صدر القرار في رئاسة مجلس الوزراء يوم 23 أكتوبر، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، والذي حمل رقم 4181 لسنـة 2023 رئيس مجلـس الـوزراء.

يأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية وتعديلاته، وما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.