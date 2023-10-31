«حماة الوطن» بمطروح: زيارة مدبولي لسيناء رسالة قوية بمكانتها في قلوب المصريين

أكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، خطوة كبيرة ورسالة قوية بأهمية سيناء ومكانتها في قلوب المصريين.

وقال أمين حماة الوطن إن الرئيس السيسي حذر من اجتياح إسرائيل لقطاع غزة برا، والذي قد ينتج عنه وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ويكفي أن هناك آلاف من المدنيين سقطوا نصفهم أطفال ويجب أن نضع هذا في عين الاعتبار.

زيارة سيناء تطمئن الجميع أن أرض مصر تحت السيادة

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن زيارة مدبولي لسيناء تطمئن الجميع أن أرض مصر تحت السيادة والسيطرة المصرية، ولا يستطيع أحد أن يقترب منها، مضيفا أن إقامة المؤتمر في العريش رسالة للشعب المصري أيضا أن سيناء محل اهتمام الدولة وقياداتها.

قبائل مطروح خلف القيادة السياسية

وفي نفس السياق، أكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح على كلمة رئيس الوزراء أنه بالفعل لا يوجد أسرة مصرية إلا وقد شارك أحد أفرادها في خدمة قواتنا المسلحة، وبذل كل جهده وقدم روحه فداء للوطن، لافتا إلى أن كل ذرة رمل من أرض سيناء مستعدون جميعا لنقدم ملايين الأرواح فداء لها، ونحن في المحافظة قبائل مطروح والمقيمين بها خلف القيادة السياسية وسنظل حراس مصر من بوابتها الغربية، ونملك القوة في الحافظ على أمن وسلامة الوطن لعقود من الزمن، ولم يعتدِ يوماً إنما كان صمام أمان لحماية مصر والمنطقة من مخططات ومؤامرات كانت تحاك لتدمير المنطقة.

كما شدد أن نصر أكتوبر المجيد سيظل نبراساً للمصريين جيلاً بعد جيل للعبور من المحن والأزمات إلى الأمل والنصر والعزة، وتاريخ أسود على الاحتلال.