وزيرة التخطيط: 8 آلاف طالب الطاقة الاستيعابية لمجمع مدارس القرية الكونية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مشروع تطوير أرض القرية الكونية ينقسم إلى مرحلتين، الأولى إنشاء 5 مدارس ومجمع للخدمات الرياضية والترفيهية، لافتة إلى أنه جارِ الانتهاء من مخطط تطوير المرحلة الثانية.

وأضافت الوزيرة، خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «يبلغ عدد الطلاب حاليا نحو 1000 طالب، والطاقة الاستيعابية لهذا المجمع في المرحلة الأولى ستصل من 7500 إلى 8000 طالب».

وأضافت: «أهم ما يميز هذا النوع من المدارس أنها تلائم الشريحة العريضة من المجتمع، وهي الطبقة المتوسطة، وتقدم تعليما متميزا يتم دمج فيه كل المهارات التكنولوجية والابتكارية التي يحتاجها سوق العمل المتطور».

وتابعت: «قد لا يكون هذا المشروع هو الأضخم من حيث حجم استثمارات صندوق مصر السيادي، لكنه المشروع الأهم والأكبر من حيث العائد الاستثماري على المجتمع وبناء الشخصية الواعية المنتجة التي تتعامل مع كل التحديات المحلية والدولية».