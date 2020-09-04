صور.. القرية الكونية "مصر المصغرة" المنضمة للصندوق السيادي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا رقم 459 لسنة 2020، بنزع صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة ونقل ملكية العقارات التالي بياناتها، وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر، وتقيد في دفاتره.

ومن ضمن تلك الأصول والأملاك أرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتستعرض "الوطن" معلومات وصورا عن القرية الكونية "مصر المصغرة" فيما يلي:

- تقع على طريق الفيوم - الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

- أُقيمت على مساحة 190 فدانًا، وتم بناؤها عام 2007 بتكلفة مالية تقترب من 355 مليون جنيه.

- عبارة عن مجسم مصغر لكل المعالم الموجودة فى الحقيقة، وتعد أول قرية تعتمد على بناء مجسمات حقيقية يمكن لزائريها التحقق منها.

- منقولة بكل تفاصيلها من نقوش وتصميمات، بما في ذلك العيوب الموجودة في مكان الأثر الأصلي، كعمود مكسور أو نقش غير مكتمل.

- تحكي تاريخ مصر القديم والحديث بشكل معاصر وترفيهي.

- تشمل أهم المعالم الأثرية فى مصر مثل قلعة قايتباى، وقلعة صلاح الدين الأيوبى، والأهرامات، وأبوالهول، والمعابد الفرعونية مثل معبد أبيدوس، ودندرة، وحتشبسوت، وإدفو، وفيلة.

- تُعد القرية الكونية من أهم المعالم الثقافية والعلمية والتاريخية والترفيهية فى مصر، حيث تتجسد فيها نماذج لأشهر المعالم الأثرية من القاهرة حتى أسوان.

- تنقسم إلي ثلاثة أقسام، وهي:

القسم الأول ( القسم العلمي )، ويضم القبة السماوية بعروضها لعالم الفضاء والكواكب والنجوم، ومجسم ضخم للكرة الأرضية، يشمل تجسيدا حيا للقارات.

القسم الثاني ( القسم التاريخي )، وهو عبارة عن محاكاة لمصر من خلال نماذج طبق الأصل، لأهم معالم مصر التاريخية، بترتيب المحافظات بداية من الإسكندرية، ومرورًا بالدلتا، ثم القاهرة بما فيها من معالم، والجيزة بأهراماتها وأبوالهول، ومعبدي الأقصر والكرنك، ومعابد إدفو وكوم امبو وفيلة بأسوان وانتهاءً بالسد العالي، يأتي ذلك من خلال رحلة عبر مجسم نهر النيل.

القسم الثالث (القسم الترفيهي)، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول منه عبارة عن الكهوف المائية والمغارة، من خلال مركب مطاطي يمر بمغارة مظلمة، به نماذج للإنسان البدائي وحيوانات ما قبل ظهور الإنسان، ديناصورات متحركة وعقارب وتماسيح، مع شرح بسيط لحياة الكهوف.

والثاني سباق السيارات من خلال استقلال سيارة سباق والمشي على "تراك سباق" بين المعابد الفرعونية.

والثالث من القسم الترفيهي، "كراسي" و"شماسي" على ضفاف مجسم رائع للبحر الأحمر، شامل مدنه الساحلية "شرم الشيخ ودهب وخليجي السويس والعقبة، ومجموعة جبال البحر الأحمر.