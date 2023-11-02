الضفة الغربية تشهد 1820 عملية إطلاق نار منذ «طوفان الأقصى»

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال تشتبك مع فلسطينيين في نابلس، وأنّ الاحتلال يطلق قنابل مضيئة تجاه منازل الفلسطينيين، وأكدت أنّ 1820 عملية إطلاق نار واشتباك حدثت في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

اعتقال 1830 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر

وأضافت المراسلة، أنّ الاحتلال اعتقل عددًا من الفلسطينيين في رام الله والبيرة، مع وجود مسيرات تجوب مدن الضفة الغربية تضامنًا مع أهل غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية، منذ عملية طوفان الأقصى، بلغت حصيلتها نحو 1830 فلسطينيًا، منذ 7 أكتوبر الماضي