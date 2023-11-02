إسرائيل تستهدف محيط مدرسة لـ«أونروا».. و22 موظفا لـ«أطباء بلا حدود» يغادرون غزة

استشهد 5 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، صباح اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، محيط مدرسة «أبو عاصي» التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونرورا» في مخيم الشاطئ، التي تضم آلاف النازحين، بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما استشهد طفل، على إثر القصف الإسرائيلي المكثف على حي الزيتون بمدينة غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفجر اليوم الخميس، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، سلسلة غارات استهدفت محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي يأوي نحو 14 ألف نازح ومئات المرضى والمصابين، في حي تل الهوا، جنوب غزة.

مغادرة 22 من موظفي أطباء بلا حدود

وفي وقت سابق، قالت منظمة «أطباء بلا حدود»، إنّ أكثر من 20 ألف مصابا ما زالوا في قطاع غزة بعدما تم إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع إلى مصر، أمس الأربعاء، عن طريق «معبر رفح»، مشيرة في بيان، إلى مغادرة 22 من موظفيها الدوليين القطاع.

واستمرت حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الجاري، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، كما اعتقلت القوات، فلسطينيا يدعى لؤي صبحي فريج «48 عاما» من مدينة قلقيلية.

وفي مخيم الجلزون، شمال رام الله، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين بينهم المحرر إياد محمود صافي، وابن شقيقه محمد حسام محمود صافي، فيما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 فلسطينيين، بينهم طفليين ويوسف الخواجا رئيس بلدية نعلين غرب رام الله، عقب اقتحامها حي وادي العين في البلدة.

وأصيب شابان فلسطينيان، بشظايا الرصاص الحي، خلاله استهداف جنود الاحتلال مركبة كانا يستقلانها في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حي الطيرة بمدينة رام الله بالغربية المحتلة، فيما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرلئيلي، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان.

كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير في الأغوار الشمالية اللذين يربطان مدن الضفة الغربية بالأغوار، وأعاقت حركة تنقل الفلسطينيين.