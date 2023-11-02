«التموين» تعفي «ذهب» المشاركين في معرض «نيبو» من الجمارك

كشف اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن السماح للعارضين الدوليين المشاركين في النسخة الثالثة من معرض نبيو للذهب، بجلب معروضاتهم من الذهب ضمن حقائب المسافرين دون الحاجة إلى شحنها عن طريق شركات شحن، لافتا إلى أنّ المعرض يُعقد في الفترة من 26 حتى 28 نوفمبر.

وقال اللواء أحمد سليمان، خلال اجتماع مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أنّ الذهب الموجود مع العارضين الدوليين معفى من الرسوم الجمركية والضريبية، منوها بأنّ مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي المشرف الرسمي على دخول وخروج المشغولات دون تحميل العارضين والمنظمين أعباء مالية.

وأكد رئيس مصلح الدمغة والموازين، أنّ المشغولات الذهبية القادمة للمشاركة في معرض نبيو بصحبة العارضين الدوليين، سيتم تسهيل عملية دخولها وخروجها من أجل السماح لهم بجلب المعروضات على طائرات نقل الركاب دون شحنها بشكل مستقل مع شركات شحن.

ونوه رئيس مصلحة الدمغة والموازين، بأنّ الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، ستخطر مصلحة الدمغة بأسماء وبيانات العارضين الدوليين المخطط مشاركتهم بالمعرض وبصحبتهم مشغولات ذهبية، تتضمن البيانات «اسم الراكب، صورة جواز السفر، رقم الرحلة، توقيت الوصول، وبيان تفصيلي بأصناف ومواصفات وأوزان المشغولات القادمة بصحبة العارض».

وأوضح سليمان، أنّ مصلحة دمغ المصوغات الموازين سترسل قوائم بيانات العارضين والمشغولات لمصلحة الجمارك، كي تبدأ ممارسة مهامها وإعداد الإجراءات اللازمة بوصول الركاب العارضين إلى مطار القاهرة الدولي، منها أنّ الركاب العارضين يجب عليهم التوجه إلى الصالة الحمراء بالمطار والمخصصة للركاب الذين يحملون ما يزيد عن الاستخدام الشخصي من منتجات تستحق عنها رسوم جمركية.