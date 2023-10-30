مستشار وزير التموين: أسعار الذهب لا ترتبط بقانون تسجيل الدمغة

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن القرار الوزاري الخاص بحظر التجارة في الذهب والمعادن الثمينة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، لا يؤثر إطلاقا على أسعار الذهب في السوق المحلي.

أسعار الذهب بعد قرار وزير التموين

وأوضح الدكتور ناجي فرج، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب يربطها فقط البورصة العالمية للذهب، فضلا عن العرض والطلب بالسوق المحلي، في مدى توافر كمية خام الذهب في الأسواق.

وأشار مستشار وزير التموين، إلى أن السوق المحلي للذهب سيشهد مزيدا من الاستقرار والضبط، خلال الفترة المقبلة، تأثرا بالقرار الوزاري الصادر بإلزام جميع تجار الذهب بالتسجيل لدى مصلحة الدمغة والموازين، مؤكدا أن القرار سيمنح مصلحة الدمغة والموازين بعمل قاعدة بيانات مميكنة لجميع تجار الذهب على مستوى الجمهورية.

القرار ينطبق على تجار الذهب الجدد

ونوه الدكتور ناجي فرج، إلى أن القرار الوزراي يتطرق أيضا إلى التجار الجدد الراغبين في التجارة بالذهب، وعليهم التسجيل أولا لدى مصلحة الدمغة والموازين قبل فتح محال الصاغة.