وزيرة التخطيط: مجمع مدارس القرية الكونية يجسد رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مشروع مجمع مدارس القرية الكونية، يجسد رؤية مصر 2030 التي تتناول هدفين أساسيين في عملية التعليم، الإتاحة والتنافسية.

«السعيد»: يجب العمل على تقليل الفجوة بين متطلبات سوق والعرض

وأضافت «السعيد»، خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «من خلال هذا التعليم المتميز، يمكننا توفير مبادئ الإتاحة والتنافسية، وهناك نقطة سوق العمل في مصر، وهي كبيرة وتزداد حجمها كل سنة، ومن ثم، يجب العمل على تقليل الفجوة بين متطلبات سوق والعرض، ويكون ذلك من خلال المهارات التي تدمج عبر التعليم التقليدي بالمدارس الاعتيادية مع مجموعة من الابتكارات والمهارات المختلفة التي نحتاج إليها في سوق العمل المهنية والفنية».

القرية الكونية كانت فضاءً غير مستغل

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «هذا المشروع ترجمة للدور الذي عهدت به الدولة المصرية لصندوق مصر السيادي، والتنمية في استغلال أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد منها».

وأكدت أنّ القرية الكونية كانت فضاءً غير مستغل ومهجور عبر عقود جديدة وستتحول إلى صرح تعليمي متميز، وهو ما يؤكد نهج الدولة المصرية نحو الشراكة الحقيقية الفاعلة للقطاع الخاص، إذ إنه شريك أساسي في عملية التنمية، وبالتالي، فإننا نعهد إليه بإدارة وإنشاء مؤسسات تعليمية متميزة.