مدير استثمارات التعليم بصندوق مصر السيادي: نبني بلدا لأولادنا

قال إيهاب رزق، المدير التنفيذي لاستثمارات التعليم والزراعة والصناعات الغذائية بصندوق مصر السيادي، إنّ افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية يوضح تكرار فلسفة مُتبعة في صندوق مصر السيادي، وهي مشاركة القطاع الخاص واستغلال أصول الدولة غير المستغلقة، وزيادة التنافسية في قطاعات مختلفة، وجذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية؛ لخلق استثمار ادخاري للدولة.

تحقيق عوائد استثمارية

وأضاف «رزق»، خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ ما نشهده اليوم يعد أفضل إظهار للأهداف سالفة الذكر، مقتبسًا كلمة من رئيس الوزراء في «حكاية وطن» وهي «إحنا بنبني بلد وجايز الأجيال الموجودة هي من تعاني لكن أولادنا من سيستمتعون».

وتابع بأنّ ما بُني اليوم يؤكد ذلك، ودلالة واضحة على إمكانية تحقيق عوائد استثمارية ورفع جزء من المعاناة عن الجيل الحالي.