رئيس جامعة حلوان يطمئن على سير الدراسة ويعد الطلاب بحل مشكلاتهم

أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، جولة تفقدية بجامعة حلوان الأهلية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتفقد مدرجات الدراسة، والاستماع إلى الطلاب والتعرف على جميع المعوقات والتحديات التي تواجههم.

ووعد قنديل بحل المشكلات التي يعاني منها الطلاب، والعمل على تذليل أي عقبات أمام مسيرتهم التعليمية، مشددًا على أنّ الطالب هو الأولوية القصوى بالنسبة لإدارة الجامعة.

جامعة حلوان الأهلية

ووجه الدكتور قنديل كلمة للطلاب أكد فيها حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة، وتعزيز التواصل المباشر مع الطلاب للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بشكل مستمر، داعيًا الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم العلمية.

وأكد رئيس الجامعة أن الفرع مجهز بكل الإمكانات والأجهزة التي تتماشى مع أحدث النظم العالمية في قطاع التعليم وتعمل على إخراج كوادر متميزة، وتلبي احتياجات سوق العمل إقليميا ودوليا، وتُلبي طموحات الجمهورية الجديدة.

هذا وقد رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة.