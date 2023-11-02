طلاب «صيدلة حلوان» يزورون مستشفى 57357 للتعرف على نظام العمل

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة حلوان، بالتعاون مع رعاية الشباب بالكلية، زيارة علمية إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور سامح سرور عميد الكلية، والدكتورة سحر عبد المحسن وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس.

جامعة حلوان

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الكلية على توفير زيارات ميدانية للطلبة لجهات العمل، التي تستقبل تدريب الطلاب والخريجين، للتعرف على طبيعة العمل بها، والمهام المنوطة بالصيدلي داخل فريق الرعاية الصحية، وذلك من أجل رفع مهارات خريجي الكلية الفنية والعملية.

ويُعد مستشفى سرطان الأطفال 57357 من المستشفيات الرائدة في مجال علاج الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم، وتتيح هذه الزيارة للطلبة فرصة التعرف على آليات العمل داخل المستشفى ودور الصيدلي فيها، والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الرعاية الصيدلية للأطفال المرضى.

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن التدريب للطلاب العملي جزء من الاسترايتيجة التي وضعتها الجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل إقليميا ودوليا بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.