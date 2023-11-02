حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من الاتحاد التعاوني الزراعي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفدًا من الاتحاد التعاوني الزراعي، برئاسة ممدوح حمادة رئيس الاتحاد.

في بداية اللقاء، رحّب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بوفد الاتحاد على زيارتهم لمقر الحملة.

وقال رئيس الحملة الانتخابية، إنّ القطاع الزراعي شهد الكثير من التطورات والإنجازات خلال التسع أعوام الماضية، في ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي المصر، متابعا أنّ المرشح كان له موقف واضح لمجابهة التعديات على الأراضي الزراعية واستصلاح مساحات جديدة وفرت فرص عمل وساهمت في زيادة حجم الإنتاج الزراعي، فضلا عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة، وتوفير التمويل اللازم للفلاحين لتطوير أراضيهم.

وأشاد رئيس الحملة الانتخابية بدور الاتحاد التعاوني الزراعي، الذي يهتم بتعزيز التعاون والتضامن بين المزارعين والمجتمعات الريفية، إذ يوفر الدعم الفني والتدريب والمواد اللازمة لتحسين الإنتاج الزراعي. وهو نموذج اقتصادي واجتماعي مبتكر للتعاون.

من جانبه، أكد وفد الاتحاد التعاوني الزراعي، أنّ الاتحاد يضم في مجلس إدارته 121 عضوا، وجمعيته العمومية المكونة من 7 آلاف جمعية زراعية تضم 55 ألف عضو مجلس إدارة لهذه الجمعيات بخلاف أعضاء الجمعية.

كما أشاد الوفد بمجهودات القيادة السياسية للنهوض بالزراعة في مصر ودعم الفلاحين بشكل غير مسبوق، إضافة إلى توفير الأمن والاستقرار للبلاد، مؤكدا أنّ الفلاح المصري يهتم ويدعم الاستقرار أكثر من أي فئة أخرى في المجتمع، كما أنّ المرشح حرص على توفير حياة كريمة للمزارعين والفلاحيين وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية القوية في القرى.

وفي نهاية اللقاء، أكد وفد الاتحاد التعاوني الزراعي، أنّهم ينظمون مؤتمرات وندوات للفلاحين في جميع المحافظات لتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، لتنمية الروح الوطنية لدى الفلاحين.