محافظ أسيوط يوجه بتذليل العقبات للانتهاء من تنفيذ مشاريع الطرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تنفيذ مشروعات رصف الطرق وصيانتها والجارية بمختلف المدن والأحياء في المواعيد المقرر تنفيذها، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه المهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق والكباري بالمحافظة.

نسب تنفيذ المشروعات

تناول اللقاء ما تم انجازه خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة ونسب التنفيذ التي تم تحقيقها حتى الآن في الخطوات والإجراءات اللازمة لطرح وترسيه وتنفيذ لمشروعات قطاع الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للعام المالي الحالي مع بحث سبل الإسراع في تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

تذليل العقبات

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات المختلفة من بينها أعمال الرصف الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لنهو الأعمال في المواعيد المحددة مسبقاً، لافتاً إلى تنفيذ الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية للطرق مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة سواء عن طريق جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية لأعمال الرصف وصيانة الطرق ورفع كفائتها وخاصة تلك الأعمال التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروعات الخطة الاستثمارية.